Турецкий Красный Полумесяц доставил 3 тыс. продуктовых наборов в Афганистан

Волонтеры Турецкого Красного Полумесяца (Türk Kızılay) раздали 3 тыс. продуктовых наборов семьям, пострадавшим от землетрясения в провинциях Пактика и Хост. Из-за стихийного бедствия десятки населенных пунктов были разрушены полностью либо частично. Землетрясение магнитудой 5,9 в Афганистане произошло 22 июня. По данным ООН, погибли 1036 человек и более 6 тыс. получили ранения. #trtнарусском #Афганистан #Пактика #землетрясение #Турция #Красныйполумесяц #TürkKızılay #благотворительность