ПОЛИТИКА
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Турецкий Красный Полумесяц доставил 3 тыс. продуктовых наборов в Афганистан
Волонтеры Турецкого Красного Полумесяца (Türk Kızılay) раздали 3 тыс. продуктовых наборов семьям, пострадавшим от землетрясения в провинциях Пактика и Хост. Из-за стихийного бедствия десятки населенных пунктов были разрушены полностью либо частично. Землетрясение магнитудой 5,9 в Афганистане произошло 22 июня. По данным ООН, погибли 1036 человек и более 6 тыс. получили ранения. #trtнарусском #Афганистан #Пактика #землетрясение #Турция #Красныйполумесяц #TürkKızılay #благотворительность
Турецкий Красный Полумесяц доставил 3 тыс. продуктовых наборов в Афганистан / Others
27 сентября 2022 г.
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