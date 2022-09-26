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Греция стягивает на острова рядом с Турцией военную технику
БПЛА ВС Турции зафиксировал, что на остров Лесбос 18 сентября привезли 23 боевые бронированные машины (ББМ) из США, а 21 сентября на острове Самос выгрузили еще 18 американских ББМ. Остров Самос, который находится в 2 км от Турции, и остров Лесбос входят в число 23 греческих остров с особым невоенным статусом. #trtнарусском #Греция #Турция #Самос #Лесбос #ББМ #милитаризация #трт #новости
Греция стягивает на острова рядом с Турцией военную технику / Others
26 сентября 2022 г.
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