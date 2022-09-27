ПОЛИТИКА
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Мобилизованных россиян вместо бинтов просят купить тампоны
В Алтайском крае мобилизованных предупредили, что кроме формы, автомата и бронежилетов им больше ничего не дадут, и попросили позаботиться о себе самим. Аптечки, средства гигиены и теплые вещи солдаты российской армии должны купить самостоятельно либо при помощи родственников. #trtнарусском #Россия #РФ #мобилизация #война #солдаты #обесспечение #аптечка
Мобилизованных россиян вместо бинтов просят купить тампоны / Others
27 сентября 2022 г.
Истории
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