Мобилизованных россиян вместо бинтов просят купить тампоны

В Алтайском крае мобилизованных предупредили, что кроме формы, автомата и бронежилетов им больше ничего не дадут, и попросили позаботиться о себе самим. Аптечки, средства гигиены и теплые вещи солдаты российской армии должны купить самостоятельно либо при помощи родственников. #trtнарусском #Россия #РФ #мобилизация #война #солдаты #обесспечение #аптечка