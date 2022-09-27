Турция не признает результаты «референдума» о присоединении Донбасса к России

Турция не признает результаты референдумов о присоединении к России, которые проходят в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. По его словам, война должна закончиться за столом переговоров. #trtнарусском #Украина #Россия #Турция #Чавушоглу #референдум #война #дипломатия