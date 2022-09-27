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Турция не признает результаты «референдума» о присоединении Донбасса к России
Турция не признает результаты референдумов о присоединении к России, которые проходят в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. По его словам, война должна закончиться за столом переговоров. #trtнарусском #Украина #Россия #Турция #Чавушоглу #референдум #война #дипломатия
Турция не признает результаты «референдума» о присоединении Донбасса к России / Others
27 сентября 2022 г.
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