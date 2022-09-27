В Дагестане участников акции против мобилизации избили дубинками

Матери, жены и дочери мобилизованных третий день подряд выходят на митинги в Кабардино-Балкарии и Дагестане. Накануне в Нальчике к женщинам вышли представители власти, а в Махачкале и Хасавюрте к протестующим отправили силовиков, протест перерос в потасовку. Дагестанские полицейские применили против протестующих спецсредства. #trtнарусском #Россия #РФ #мобилизация #Дагестан #КабардиноБалкария #протесты #нетвойны #новости