Генпрокуратура РФ проверила, как сотрудники МВД соблюдают положения закона о врачебной тайне в отношении подследственных лиц: в результате более 100 следователей и дознавателей были привлечены к дисциплинарной ответственности, пишет «Коммерсант».

Главное нарушение состояло в том, что сотрудники МВД запрашивали информацию у подразделений Минздрава через электронную почту или мессенджеры, то есть через носители, доступные другим лицам, а не через официальную переписку с применением шифровальных средств защиты. По информации издания, в Генпрокуратуру поступали обращения из государственных медицинских учреждений Москвы. Они сообщали, что органы дознания и следствия МВД зачастую направляют запросы не по форме. После проверки в столице и нескольких регионах выяснилось, что такие нарушения имели место в основном в Москве, проверяющие выявили около 60 подобных документов.

«Следователи и дознаватели, которых интересовали данные о состоянии здоровья подследственных и потерпевших, а также сведения, страдают они или нет психиатрическим расстройством, направляли запросы в соответствующие учреждения без применения шифровальных средств защиты информации, зачастую в виде фотографий или сканированных документов. Также были выявлены факты истребования ответов на запросы с помощью мессенджеров WhatsApp, Telegram и других», — пишет издание.

Кроме того, запросы шли с личных почт и телефонов проверяющих, что «не могло не вызвать сомнения у получавших их компаний и организаций в подлинности направленных им требований», отмечает газета.

Итоги проверки Генпрокуратуры были переданы руководству МВД. Проверяющие решили, что это «создавало условия для доступа администраций указанных программных продуктов к сведениям, составляющим врачебную тайну и персональные данные, а также их хранения за пределами Российской Федерации в течение неопределенного периода времени».

Источники «Коммерсанта» сообщили, что заместитель министра внутренних дел-начальник следственного департамента МВД генерал-лейтенант юстиции Сергей Лебедев распорядился провести отдельную проверку, после чего 101 дознаватель и следователь получил выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии, а некоторые были даже уволены.

Руководителей управлений МВД регионов России уведомили, чтобы они предупредили своих сотрудников об официальной работе с запросами и напомнили о соблюдении законодательства о персональных данных и врачебной тайне.

Вместе с тем источник в следственных органах МВД объяснил, что проблема возникла не только из-за халатности отдельно взятых сотрудников, а сложностей, возникающих в следствии и дознании в целом. Например, пояснил он, непосредственные участники расследования уголовных дел получают в разы меньше своих коллег, работающих, например, в уголовном розыске. Это приводит к тому, что у следователей, которые часто ведут сразу десятки уголовных дел одновременно, просто физически не успевают правильно заполнить все нормативные документы.