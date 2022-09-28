Спецслужбы США и их союзников усилили разведку в воздухе, космосе и киберпространстве, чтобы понять, насколько Россия готова применить свое ядерное оружие, пишет Politico со ссылкой на пять источников среди бывших и действующих американских чиновников. Они предупредили, что у России есть возможность незаметно использовать тактическое ядерное оружие (ТЯО) меньшего размера, чем межконтинентальные баллистические ракеты.

«Мы очень внимательно следим за этим», — сказал чиновник правительства США, имеющий доступ к разведданным о ядерных силах и стратегии Москвы. Он добавил, что дополнительная разведка и мониторинг ведутся в воздухе, космосе и киберпространстве.

Эти усилия включают в себя более активное использование коммерческих спутников для получения изображений Земли и анализа. Одним из объектов внимания стала Калининградская область, где Кремль установил системы вооружения двойного назначения и гиперзвуковые ракеты, отмечает издание.

По словам одного из американских чиновников, около двух десятков российских систем вооружения могут доставлять как обычные боеприпасы, так и ядерные боеголовки малой мощности. У России более 1900 тактических ядерных боеголовок, приводит оценки экспертов издание. «Это касается всего: от крылатых ракет до ядерных торпед, гравитационных бомб и баллистических ракет средней дальности», — сказал собеседник издания.

По словам правительственного чиновника, Россия может использовать оружие малой дальности. Высокопоставленные сотрудники разведки в последние месяцы предупреждали о растущей зависимости России от ТЯО в своей военной стратегии. Представитель Стратегического командования США заявил, что группа «всегда начеку и готова отреагировать в случае необходимости». По словам подполковника Джошуа Келси, пока никто не видел «доказательств того, что Россия применит ядерное оружие».

21 сентября президент Владимир Путин своим указом ввел в России частичную мобилизацию. В телевизионном обращении он заявил, что российская армия сейчас «противостоит фактически всей военной машине коллективного Запада», в связи с чем он считает необходимым призвать на фронт резервистов. Путин напомнил, что Россия также обладает таким вооружением. «Для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф», — сказал он.

Генсек ООН Йенс Столтенберг на Генассамблее ООН раскритиковал Кремль за «опасную и безрассудную ядерную риторику» и добавил, что НАТО пока не видит шагов для повышения готовности ядерных сил России. США через советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана предупредили о «катастрофических последствиях» для России в случае применения ядерного оружия.

Запад не угрожал России, несмотря на заявления ее властей об обратном, — наоборот, сама Россия стремилась к конфликту, заявил 22 сентября президент США Джо Байден на Генассамблее ООН. «Ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись», — сказал он.

По словам собеседников Financial Times, несмотря на то что западные страны не восприняли слова Путина, который предупредил о готовности использовать «все средства» для защиты страны, как прямую угрозу, они усиливают бдительность и ядерное сдерживание, сообщили собеседники газеты. Два неназванных чиновника выразили сомнение в том, что Запад в ответ на потенциальный ядерный удар поступит аналогичным образом. По их словам, последует «обычный военный ответ». Три источника заявили газете, что страны НАТО предупредили Москву о масштабах ответа на применение ядерного оружия. По их мнению, подобная угроза будет лучшим механизмом сдерживания.

Аналитики и политики, отмечает FT, считают, что если Россия и пойдет на использование ядерного оружия, то речь будет идти о тактическом (оно, по сравнению со стратегическим, содержит меньший тротиловый эквивалент).

Слова Владимира Путина следует воспринимать всерьез, заявила 28 сентября бывшая канцлер Германии Ангела Меркель, передает Süddeutsche Zeitung. «Воспринимать слова серьезно, не игнорировать их, думая, что это блеф, но рассматривать их всерьез — это ни в коем случае не признак слабости или соглашательства, это признак политической мудрости», — считает Меркель. Она прямо сказала, что имеет в виду заявления российского президента о ядерном оружии, отмечает газета.