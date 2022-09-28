Минобороны Турции опубликовало ролик ко дню ВМС

В Турции отметили День военно-морских сил и 448-ю годовщину битвы у Превезе. Министерство обороны страны опубликовало в социальных сетях видео, на котором показаны военные корабли и военнослужащие во время учений и операций. Морское сражение у Превезе в 1538 году является одним из важнейших в истории военно-морского флота Турции. #Турция #ВМФ #деньВМФ #праздник #учения