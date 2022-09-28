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Минобороны Турции опубликовало ролик ко дню ВМС
В Турции отметили День военно-морских сил и 448-ю годовщину битвы у Превезе. Министерство обороны страны опубликовало в социальных сетях видео, на котором показаны военные корабли и военнослужащие во время учений и операций. Морское сражение у Превезе в 1538 году является одним из важнейших в истории военно-морского флота Турции. #Турция #ВМФ #деньВМФ #праздник #учения
Минобороны Турции опубликовало ролик ко дню ВМС / Others
28 сентября 2022 г.
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