ПОЛИТИКА
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В Харьковской области в результате российской ракетной атаки сгорело вагонное депо
Украинские пожарные несколько часов тушили возгорание в вагонном депо в Харьковской области после попадания туда российской ракеты. Информации о пострадавших нет. По последним данным Управления ООН по правам человека, с 24 февраля в Украине зафиксировано 14 532 жертвы среди гражданского населения, из ни 5 916 убитых и 8 616 раненых. Реальное число жертв установить в условиях войны возможным не представляется. #Украина #Харьковскаяобл #Харьков #ракета #пожар #пожарные #война
В Харьковской области в результате российской ракетной атаки сгорело вагонное депо / Others
28 сентября 2022 г.
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