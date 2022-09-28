В Харьковской области в результате российской ракетной атаки сгорело вагонное депо

Украинские пожарные несколько часов тушили возгорание в вагонном депо в Харьковской области после попадания туда российской ракеты. Информации о пострадавших нет. По последним данным Управления ООН по правам человека, с 24 февраля в Украине зафиксировано 14 532 жертвы среди гражданского населения, из ни 5 916 убитых и 8 616 раненых. Реальное число жертв установить в условиях войны возможным не представляется. #Украина #Харьковскаяобл #Харьков #ракета #пожар #пожарные #война