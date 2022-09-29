Турция после того, как крупные кредитные организации один за одним перестают обслуживать карты платежной системы «Мир» в стране, в качестве альтернативы может предложить создание нового банка для работы с такими картами, который не будет зависеть от санкционного давления со стороны США и ЕС, пишут «Известия» со ссылкой на директора Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексея Егармина.

«Возможно, это будет специальный банк либо специальная система на основе расчетов в блокчейне или закрытый клиринг. Возможно, обособленный центр для расчетов. Мы ищем и в ближайшие дни представим — это позиция Турции», — сказал он.

По словам Егармина, теперь России предстоит заняться проработкой более безопасного и защищенного от внешнего воздействия платежного механизма.

Как сообщалось, в конце сентября два крупных частных турецких банка DenizBank и Is Bankasi заявили о приостановке работы с картами российской платежной системы. Затем стало известно о приостановке платежей картами «Мир» тремя турецкими госбанками, однако конкретные финансовые учреждения не упоминались. С российским «пластиком» раньше работали пять банков в Турции: Ziraat Bank, Vakifbank, Halkbank, Is bankasi и Denizbank. В посольстве России в Анкаре подтвердили, что пользователи столкнулись с проблемами при использовании карт «Мир» в Турции и от них поступают многочисленные жалобы, пишут «Известия».

Путешествующим россиянам рекомендуют запасаться наличной валютой или рублями для обмена.

Тем не менее, как уточнил изданию представитель российской Торгово-промышленной палаты в Турции (ТПП РФ) Илья Корнилов, у российских граждан еще есть способы снять деньги с карт в турецких банкоматах. «Несмотря на поднятый СМИ ажиотаж, наблюдаются российские граждане, имеющие на руках карты «Мир» и свободно снимающие средства в банкоматах (по их словам, лимит составляет 1,5 тыс. турецких лир) банка Ziraat. По крайней мере такая ситуация наблюдалась как минимум у трех банкоматов в популярных туристических местах», — пояснил Корнилов.