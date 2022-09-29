27 сентября 2022 года официальный представитель Белого дома заявил, что российская оборонная промышленность, находящаяся под санкциями, создает «возможность» для американских и западных оборонных фирм взять долю Москвы на оборонном рынке. На это обращает внимание издание Defense News в материале «США видят шанс отвоевать долю рынка вооружений у санкционной России».

«С практической точки зрения странам, которые вынуждены полагаться на российское оборудование, будет очень трудно получать даже самые необходимые поставки из России», — заявила Кара Аберкромби, координатор Совета национальной безопасности США по вопросам оборонной политики и контроля над вооружениями, на отраслевой конференции ComDef. — Безусловно, это возможность для присутствующих представителей отрасли. Это возможность для США оказать поддержку, в которой нуждаются эти страны».

Это заявление прозвучало через несколько недель после того, как администрация Джо Байдена уведомила Конгресс о том, что выделит $2,2 млрд в виде новых грантов на военную помощь для Украины и стран бывшего Варшавского договора, чье вооружение советского производства было частью международной помощи Киеву.

«Внутри НАТО это может заключаться в переводе наших партнеров восточного фланга на западное оборудование стандарта НАТО. Но, безусловно, поскольку мы смотрим и на страны Тихоокеанского региона, это возможность не только для США, но также и для всей западной промышленности», — сказала Аберкромби.

Главный закупщик вооружений Пентагона Билл ЛаПланте в свою очередь указал, что большая «взаимозаменяемость за счет оперативной совместимости» среди союзников открывает возможности не только в экономическом, но и в геостратегическом плане. По его словам, объединение промышленных баз или «френдшоринг» смягчит потрясения в цепочке поставок и будет иметь важное значение для общей обороны США и их союзников.

«Как мы увидели в Украине, оружие и техника, предоставленные США и их союзниками, являются лучшими в мире, — сказал ЛаПланте в заранее записанном выступлении на конференции ComDef. — Продолжение более тесной интеграции этих возможностей со все более распространенными стандартами для боеприпасов, программного обеспечения и других компонентов обеспечит еще большие преимущества в будущем».

Западные санкции нацелены на российскую оборонную промышленность, и это при том, что, по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в 2021 году Россия была вторым по величине экспортером оружия после США. Ее основными клиентами являются Индия, Китай и Египет.

Ранее в этом году глава российского отдела экспорта вооружений заявил, что выручка Москвы от экспорта вооружений в 2022 году, вероятно, составит около 10,8 млрд долларов, что примерно на 26% ниже, чем в 2021 году.

На этой неделе ЛаПланте находится в Брюсселе, где созывает встречу покупателей оружия из более чем 50 стран, чтобы лучше координировать усилия оборонной промышленности, поскольку они восполняют отправленное в Украину вооружение из собственных запасов. Встреча проходит под эгидой Контактной группы по вопросам обороны Украины, в которую входят 50 стран. По словам Аберкромби, в соответствии с усилиями Пентагона по укреплению западного и союзного оборонного потенциала Белый дом продолжит работу для упрощения процесса продажи оружия.

«В Совете нацбезопасности я рассматриваю в основном передачу эстафетной палочки, — сказала Аберкромби. — Поскольку минобороны завершает свой первоначальный анализ, мы начнем межведомственную работу, чтобы посмотреть на коллективные усилия и на то, что мы можем сделать, чтобы продажи вооружений США за границу работали лучше или, по крайней мере, были немного быстрее».

В августе министр обороны США Ллойд Остин учредил целевую группу для рассмотрения процесса продажи вооружений США за границу, в которой участвуют Пентагон и Госдеп. Аберкромби сказала, что оптимизация предназначена для того, чтобы сделать процесс более гибким, не срезая углы. Так, встреча директоров по вооружениям под руководством США в Брюсселе также высветила некоторые препятствия для усилий союзников по вооружению, в частности в цепочке поставок орудийных стволов, шарикоподшипников и стальных гильз, а также на то, как поддерживать вооружение, поставленное Украине, в долгосрочной перспективе.

«В конечном итоге более тесная интеграция с нашими союзниками и друзьями по всему миру сделает нас всех более защищенными и устойчивыми», — заключил ЛаПланте.