Президент России Владимир Путин приказал 300 000 резервистам отправиться в Украину для ведения спорной войны против противника, у которого много общего с Россией — от религии до истории.

Это решение знаменует собой радикальную тактическую корректировку путинского наступления на Украину в попытке мобилизовать не только резервистов, но и весь народ на борьбу Москвы против Киева. Но протесты в России и длинные очереди автомобилей на российских границах, на которых, как сообщается, пытаются выехать из страны игнорирующие призыв Путина, указывают на то, что его план сталкивается с препятствиями.

Эксперты расходятся во мнениях относительно того, принесет ли путинская мобилизация плоды в долгосрочной перспективе, поскольку многие граждане России выразили недовольство кремлевским указом. «Если все 300 000 резервистов будут развернуты на украинских фронтах, у Путина будет лучший выбор. Например, Путин может либо построить мощную оборону [на востоке и юге Украины], либо вернуться в наступление (или и то, и другое)», — отмечает Эдвард Эриксон, бывший американский военный офицер и профессор военной истории на пенсии на кафедре военных исследований в Университете морской пехоты.

«Мобилизация резервов обеспечивает замену раненых, но, что не менее важно, предоставляет руководителям и планировщикам стратегические и оперативные возможности выбора и возможности, которых у них не было бы. Лучше иметь избыточные мощности и не нуждаться в них, чем обходиться без избыточных мощностей, а затем нуждаться в них», — указывает TRT World Эриксон.

Эксперт считает, что эти резервы будут использованы для «нового весеннего наступления в 2023 году, а тем временем усилят оборонительные линии». Он также напоминает, что другие страны, в том числе США, также мобилизовывали резервы во время прошлых столкновений, когда «войны длятся дольше, чем планировалось» — от Кореи до Вьетнама, Ирака и Афганистана.

Могут ли резервисты изменить ситуацию?

В то время как американский военный аналитик считает, что усилия Путина имеют шансы на успех, посылая сильный сигнал президенту Украины Зеленскому и его союзникам о том, что Москва «удваивает ставки» в своих стратегических инвестициях, Эриксон также задается вопросом, почему это произошло так поздно. «Я удивлен, что Путин так долго ждал, чтобы сделать это», — говорит он.

Эриксон считает, что в условиях растущего давления Запада России нужны дополнительные силы для сохранения своего военного присутствия в этнически разнообразных регионах от Прибалтики до Кавказа и Дальнего Востока. Но призыв Путина сталкивается со многими препятствиями, от вопросов обучения до вооружения, поскольку эксперты предупреждают, что резервисты не смогут выполнять работу, которую профессиональная армия не могла выполнять в Украине до сих пор.

Несколько экспертов TRT World согласились с тем, что шаг Путина чреват опасностью. «Неопытные резервисты не помогут», — говорит Иоаннис Коскинас, американский военный аналитик.

С ним согласен Мехмет Эмин Коч, полковник турецкого спецназа в отставке и аналитик по вопросам безопасности. «Невозможно в короткие сроки создать новые подразделения с высокой боеготовностью, набрав такое количество личного состава и проведя необходимую подготовку, а затем оснастив их необходимым вооружением и техникой», — полагает Коч.

Улас Пехливан, военный аналитик и еще один бывший офицер турецкой армии, смотрит на ситуацию так же, как Коч. «Сотрудникам резерва потребуется время, чтобы освоиться и адаптироваться к региону», — сказал TRT World Пехливан.

«Принудительное включение в войну резервистов (с военным образованием/опытом), добровольно принявших участие с начала кризиса, не окажет существенного влияния на исход войны», — считает Пехливан.

Но даже если резервисты получат надлежащую подготовку и снаряжение, они могут столкнуться с другими проблемами, с которыми сталкивается Россия, и, по мнению экспертов, частичная мобилизация Путина не могла до сих пор решить эти проблемы.

«Серьезно сложные проблемы с командованием и тыловым обеспечением россиян — это не проблемы, которые можно решить с помощью приказа о частичной мобилизации», — добавляет Коч.

Но Эриксон считает, что время может быть на стороне России, в зависимости от того, суровая или мягкая зима в Европе. «Если зима 2022-2023 годов будет необычайно холодной, желание ЕС бойкотировать российский природный газ может поколебаться. Так что в ближайшей перспективе Путину нужно удержать ту территорию, которая у него есть сейчас, а в долгосрочной — продержаться до весны», — указывает он.

«На данный момент я думаю, что победа для Путина означает удержание того, что он имеет сейчас, проведение референдумов и аннексия завоеванных территорий… с последующим неким прекращением огня», — говорит он.

Но Коскинас считает, что референдумы по подтверждению российского контроля могут привести к эскалации ситуации.

Россия теряет психологическое преимущество?

Помимо военных проблем, Москва, похоже, также страдает от нехватки национального духа для ведения войны в Украине. Любая воюющая страна может заменить потери личного состава свежими войсками, но отсутствие морального духа — вещь незаменимая, считает Коч.

«Не следует забывать, что российские вооруженные силы давали надежду собственному народу на то, что через несколько дней они будут господствовать над всей Украиной. Сегодня мы достигли того, что Россия не смогла достичь ни одной из своих стратегических целей; она также понесла серьезные потери на востоке и юге Украины и была вынуждена уйти из некоторых регионов», — отмечает Коч.

По словам Пехливана, это обязательство по частичной мобилизации является одним из важных показателей того, что воля и решимость российского народа воевать находятся на недостаточном уровне. «Этот фактор считается наиболее влиятельным фактором, определяющим результаты войн», — говорит он.

«Давайте не будем забывать, что войны ведутся между народами, а не между армиями. Помимо огромной военной и экономической поддержки, оказываемой Западом, положение плохо обученной и деморализованной российской армии будет очень тяжелым против высокомотивированной и решительной украинской армии», — добавляет Коч.

Эриксон не исключает, что Кремль может оказаться в ловушке, которую сам же и создал.

«Путин никогда не собирался начинать длительную войну с применением обычных вооружений. Он намеревался провести «спецоперацию» по свержению и замене правительства Зеленского. То, где сейчас находится Путин, является результатом действия закона непредвиденных последствий. Он застрял в длительной войне с солдатами российской армии, у которых и не было мотивации воевать с соседними украинцами», — заключает аналитик.