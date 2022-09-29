ПОЛИТИКА
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Берлинские учителя требуют улучшения условий труда
В Берлине более 3 тыс. учителей приняли участие в однодневной предупредительной забастовке, организованной Немецким союзом образования и науки (GEW). Преподаватели требуют заключить коллективный договор об охране здоровья, регулирование соотношения учащихся и учителей и, следовательно, размера классов в общеобразовательных и профессиональных школах. #Германия #Берлин #учителя #протест #забастовка
Берлинские учителя требуют улучшения условий труда / Others
29 сентября 2022 г.
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