Берлинские учителя требуют улучшения условий труда

В Берлине более 3 тыс. учителей приняли участие в однодневной предупредительной забастовке, организованной Немецким союзом образования и науки (GEW). Преподаватели требуют заключить коллективный договор об охране здоровья, регулирование соотношения учащихся и учителей и, следовательно, размера классов в общеобразовательных и профессиональных школах. #Германия #Берлин #учителя #протест #забастовка