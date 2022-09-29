Кыргыз побил мировой рекорд по исполнению «Манаса»

Кыргызстанец Ризбай Исаков в рамках «Недели «Манаса» в Бурсе побил мировой рекорд исполняя национальный эпос про одноименного героя в течение 124 часов. Он 6 дней читал произведение по 20 часов и больше.«Манас» включен в Список шедевров нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а также в Книгу рекордов Гиннеса как самый объемный эпос в мире. #Турция #Бурса #кыргыз #Манас #мировойрекорд #рекордГиннеса