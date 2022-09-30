Российская компания «Промобот» и турецкий телекоммуникационный холдинг Turkcell создали робота для продажи SIM-карт, который уже начал работу в одном из центров телеком-оператора в Стамбуле, сообщает CNews.

Отмечается, что ключевая особенность робота — технология удаленной самоидентификации, благодаря которой клиенты могут получать SIM-карты самостоятельно. Робот выдает sim-карту клиенту и дает инструкции по регистрации, клиент регистрируется через робота или мобильное приложение и активирует номер. Робот помогает на всех этапах: объясняет, как скачать приложение и зарегистрироваться, а также способен поддержать разговор на любую тему, используя диалоговую систему и лингвистическую базу на испанском и английском языках.

Сумма контракта на первом этапе составила 50 тыс. евро. Робот будет выдавать SIM-карты жителям и гостям Стамбула. Ранее роботов «Промобот» можно было встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле.

««Промобот» объединяет в себе две технологии: автоматизированную выдачу sim-карт и быструю регистрацию абонента через приложение. Нам это помогает быстро и безопасно выдавать всем желающим новые SIM-карты. Такой робот-продавец помогает нам развивать инновации в области продаж, — отметил специалист центра технологий Turkcell Шен Серкан.