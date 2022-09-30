30 сентября 2022 г.
ПОЛИТИКА
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Ультаортодоксальные иудеи отказываются служить в армии Израиля
В Иерусалиме ультраортодоксальные евреи провели сидячие акции против обязательной военной службы. Израильская полиция применила водометы для разгона протестующих, отказывающихся идти в армию из-за того, что там они не смогут выполнять свои религиозные обязанности. #Израиль #ЗападныйИерусалим #иудеи #ортодоксы #армия #призыв
Ультаортодоксальные иудеи отказываются служить в армии Израиля / Others
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