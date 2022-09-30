Ультаортодоксальные иудеи отказываются служить в армии Израиля

В Иерусалиме ультраортодоксальные евреи провели сидячие акции против обязательной военной службы. Израильская полиция применила водометы для разгона протестующих, отказывающихся идти в армию из-за того, что там они не смогут выполнять свои религиозные обязанности. #Израиль #ЗападныйИерусалим #иудеи #ортодоксы #армия #призыв