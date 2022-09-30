3 тыс. спортсменов из более чем 100 стран приехали в Бурсу

В Бурсе стартовали IV Всемирные игры кочевников. В них принимают участие более 3000 спортсменов из более чем 100 стран, соревнующихся в 13 различных видах. Из-за пандемии состязания проводятся впервые после двухлетнего перерыва. I Всемирные игры кочевников состоялись в 2012 году. Их цель - возрождение и сохранение культуры и традиций кочевой цивилизации. #Турция #Бурса #ВсемирныеИгрыКочевников #соревнования #игрыкочевников