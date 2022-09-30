Путин готов к переговорам с Украиной только на его условиях

Москва готова к переговорам c Киевом, но не будет обсуждать статус аннексированных территорий. Об этом президент России Владимир Путин заявил в Кремле во время церемонии подписания договоров о «присоединении» к РФ «ДНР», «ЛНР», а также Херсонской и Запорожской областей Украины. При этом он добавил, что это не Москва, а Киев «развязал» войну, и пригрозил использовать в будущем «все имеющиеся средства». #Россия #Москва #присоединение #референдум #переговоры #ДНР #ЛНР #Херсонскаяобластьл #Запорожскаяобласть