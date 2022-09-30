Президент Зеленский обратился к Кавказу и всем народам России

Владимир Зеленский обратился к жителям Северного Кавказа, Сибири и всем коренным народам России. У мемориальной доски имаму Шамилю в Киеве президент Украины сказал, что в его стране чтут героев Кавказа и помнят общие моменты истории. Он также призвал всех граждан РФ не участвовать в мобилизации и выступить против агрессии в отношении Украины. #Украина #Киев #Зеленский #Кавказ #имамШамиль #россияне