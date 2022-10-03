ПОЛИТИКА
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Первая леди Украины спустила на воду в Турции первый корвет для ВМС
Киев и Анкара подписали рамочное соглашение о строительстве двух противолодочных корветов класса Ada для ВМС Украины в июле 2021 года. Первый корабль получил название «Гетман Иван Мазепа». На кораблях есть ангар для вертолета или БПЛА, также предусмотрена палубная взлетно-посадочная площадка. Водоизмещение корвета — свыше 2,4 тыс. тонн, максимальная скорость — 29 узлов, а дальность хода — 3,5 тыс. миль. #trtнарусском #корвет #Мазепа #Украина
мазепа / Others
3 октября 2022 г.
Истории
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