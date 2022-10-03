О том, что в российских аптеках «в разы» выросли продажи автомобильных аптечек, RTVI рассказали источники в четырех региональных сетях. Представитель одной из сетей, работающей в Воронежской, Курской, Липецкой и других областях, сообщил, что в сентябре объем реализации такой продукции увеличился по отношению к августу на 83%, при этом основной рост произошел в последнюю неделю.

Такая ситуация сложилась после того, как сразу вслед за объявлением частичной мобилизации россияне начали скупать в аптеках изделия для оказания первой помощи — жгуты, кровоостанавливающие, перевязочные и другие средства, рассказывают собеседники RTVI. Кроме того, повышенным спросом стали пользоваться противоожоговые, обезболивающие, антисептические и жаропонижающие лекарства. При этом, если в случае с лекарствами проблем с доступностью не возникает, медицинские изделия сразу оказались в дефиците, рассказали RTVI в аптечных сетях.

Продажи ряда позиций резко возросли практически с нуля, говорит генеральный директор рязанской сети «Фарма» Александр Миронов. Так, продажи жгутов до 21 сентября были практически единичными, в результате чего их запасы быстро закончились. По словам Миронова, компании удалось закупить у разных дистрибьюторов суммарно еще около 500 жгутов, но больше их ни у кого нет. Подтверждает дефицит собеседник RTVI и в другой региональной сети. По его словам, покупатели обращаются в аптеки с целыми списками для мобилизованных, которые могут включать до 20 позиций каждый, при этом в наличии зачастую оказывается не более 5-10 наименований.

Также мобилизованные, их родственники и друзья по всей стране скупают военное снаряжение. Спрос на камуфляжную одежду, термобелье, спальные мешки, бронежилеты и защиту (наколенники, шлемы, специальные наушники) вырос в несколько раз. Вызванный этим рост цен губернаторы называют спекулятивным и просят ФАС разобраться с продавцами.

Евгений Решетников, директор компании Fillin, производящей бронежилеты в Новосибирске, называет происходящее «катастрофическим ажиотажем». Компания распродала весь свой запас, на очереди — сотни заказов до весны 2023 года. По данным сервиса аналитики маркетплейсов LikeStats, в сентябре объем продаж товаров по запросу «военная экипировка» на Wildberries увеличился на 315% по сравнению с прошлым месяцем и составил 31,6 млн рублей. За месяц было продано более 19 000 различных товаров «военной» категории, на 13 300 больше, чем в августе.

На сайте Avito сейчас почти 3700 объявлений со словом «бронежилет» в заголовке или описании товара, следует из информации на этом сайте, пишет Forbes. Более 1350 объявлений размещено в категории «Военные вещи», 350 объявлений в категории «Охота и рыбалка», более 270 объявлений в категории «Мужская одежда». Большая часть объявлений опубликована после 21 сентября. При этом на сайте продаются также бронежилеты для страйкбола, следует из содержания объявлений.