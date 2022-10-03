Каждый десятый россиянин хочет иметь или уже имеет счет в зарубежном банке, следует из опроса правительственного ВЦИОМ, подготовленного в рамках совместного проекта с РБК. Утвердительно на вопрос о своем желании хранить деньги на счете в зарубежной кредитной организации ответили 9% опрошенных, уже имеют такой счет — 1%. При этом 88% россиян не хотели бы иметь счет в зарубежном банке для хранения своих средств, даже если бы могли, а 3% затруднились ответить на поставленный вопрос.

Интерес к открытию счета в иностранной кредитной организации колеблется в зависимости от возраста опрошенных. Среди молодых людей от 18 до 25 лет наибольшая доля тех, кто хотел бы воспользоваться этим методом хранения средств, — 22%. При этом в этой возрастной категории у 5% такой счет уже есть. Большинство же граждан, кто не хотел бы открывать банковский счет за границей, среди людей в возрасте от 60 лет и старше: их насчитывается 95%.

Среди опрошенных россиян, которые оценивают свое материальное состояние как плохое или очень плохое, 11% хотели бы хранить деньги на счетах в иностранном банке, среди людей с высоким достатком — 10%. Для россиян со средним достатком такая опция оказалась привлекательна для 7%.

Всего же хранить денежные сбережения на вкладах в банках готовы 34% россиян. Приблизительно столько же — 35% — считают, что сейчас деньги из банка лучше забирать. При этом на вопрос, какую форму сбережений стоит выбрать в данный момент, 47% респондентов ответили, что часть денег лучше хранить на вкладах, а часть — в наличных. Держать накопления только в наличных готовы 24% россиян, только на вкладах — 18%. Лишь 9% высказались против обеих опций, 2% затруднились с ответом.

В том же опросе 21% россиян заявил о сокращении накоплений после начала вторжения в Украину и введения санкций против России. Лишь 5% отметили увеличение своей финансовой подушки. 39% не заметили существенного изменения благосостояния, и при этом треть (34%) опрошенных признались, что у них не было сбережений до начала кризиса и нет их сейчас.

Всероссийский опрос проводился ВЦИОМ 2 сентября, до объявления о частичной мобилизации в России. В результате него были опрошены 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Погрешность не превышает 2,5%.