Госдума одобрила присоединение 4 областей Украины к России

Госдума ратифицировала договоры о «вхождении» в РФ четырех областей Украины. С 30 октября местных жителей автоматически признают российскими гражданами. На подачу заявлений об отказе от гражданства им дали месяц. Ранее президент Владимир Путин, 30 сентября, подписал документы о «присоединении» Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины к РФ. #trtнарусском #Госдума #РФ #присоединениеобластей #новости