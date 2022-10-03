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Госдума одобрила присоединение 4 областей Украины к России
Госдума ратифицировала договоры о «вхождении» в РФ четырех областей Украины. С 30 октября местных жителей автоматически признают российскими гражданами. На подачу заявлений об отказе от гражданства им дали месяц. Ранее президент Владимир Путин, 30 сентября, подписал документы о «присоединении» Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины к РФ. #trtнарусском #Госдума #РФ #присоединениеобластей #новости
аннексия / Others
3 октября 2022 г.
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