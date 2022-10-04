Участники бизнес-миссии из Турции, которая приехала в Мурманск в конце сентября в составе четырех компаний-туроператоров, осмотрела достопримечательности и элементы туристской инфраструктуры Заполярья, чтобы в будущем привозить в Мурманскую область турецких туристов.

Наиболее перспективными направлениями для привлечения гостей из Турции стали Териберка, хаски-парк «Ловозеро» и ледокол «Ленин», сообщила заместитель главы региона Ольга Кузнецова.

«В Мурманской области завершила работу бизнес-миссия из Турецкой Республики. Гости осмотрели основные достопримечательности региона, ознакомились с туристской инфраструктурой в Кировске, районе Ловозера, Териберке и Мурманске. Наиболее перспективными направлениями для привлечения туристов из Турции стали: Териберка (пляж «Яйца дракона», Батарейский водопад), хаски-парк «Ловозеро» и атомный ледокол «Ленин», — написала Кузнецова в Telegram.

Вице-губернатор отметила, что итогом бизнес-миссии стали переговоры между иностранными делегатами — четырьмя турецкими компаниями и представителями 10 региональных туристических компаний.

По итогам 2021 года туристический поток в Мурманскую область составил 486 тыс. человек, в том числе 21,5 тыс. — иностранцы. Данный показатель превысил допандемийный уровень и стал новым рекордом. Летом 2022 года Мурманскую область посетили около 127 тыс. туристов. Власти региона намерены увеличить годовой турпоток в Заполярье до 1 млн туристов, привлекая их экологическим, экстремальным, гастрономическим, культурным и событийным туризмом. 2023 год объявлен в Мурманской области Годом активного туризма.