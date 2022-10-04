Польский военный эксперт Конрад Музыка обнаружил на видео, которое опубликовали российские телеграм-каналы, железнодорожный состав с техникой 12-го Главного управления Минобороны России, которое отвечает за ядерное оружие, его хранение, техническое обслуживание и транспортировку.

Поезд на видео перевозит специфические российские бронемашины КамАЗ-43269 «Выстрел» с 30 мм башней, которые используются для охраны сотрудников 12-го управления.. Означает ли это, что на видео показана подготовка к использованию ядерного оружия, задается вопросом эксперт. И сам отвечает, что возможны и другие, причем более вероятные объяснения: это может быть сигнал Западу, что Москва идет на эскалацию; части РВСН обычно интенсивно тренируются осенью, и это могут быть очередные учения.

В то же время лондонская Times со ссылкой на военные источники пишет, что НАТО предупредило страны-члены Североатлантического альянса, что Россия может провести ядерные испытания на границах с Украиной и тем самым «продемонстрировать готовность применить оружие массового поражения». В альянсе, в частности, обеспокоены передвижением российской атомной подлодки спецназначения «Белгород», носителя беспилотных подводных аппаратов «Посейдон». НАТО считает, что атомоход может провести испытания в Карском море.

По словам высокопоставленного источника издания в сфере обороны, в НАТО полагают, что испытания могут пройти в Черном море. Это было бы более вероятно, чем применение тактического ядерного оружия в Украине, пишет газета: хотя такой сценарий «не исключен», он сопряжен со значительными рисками, в том числе для самой России, — в случае ошибки пострадать могут российские города, говорит собеседник Times.

Также 3 октября в Калининградской области начались тактические учения ракетных соединений Балтийского флота с применением комплексов «Искандер-М». Способные стрелять как крылатыми, так и баллистическими ракетами, в том числе с ядерной боеголовкой, «Искандеры» «выполнят несколько серий электронных пусков по критически важным объектам условного противника», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу БФ. Расчетам комплексов предстоит отработать «погрузку боеприпасов», а также выход из-под возможного ответного удара. Для этого «военнослужащие отработают комплекс задач с многократной сменой стартовых позиций», поясняет флот.

Одновременно в Балтийском море пройдут летно-тактические учения (ЛТУ) морской авиации, в ходе которых экипажам Су-24, Су-30СМ, Су-30СМ2 и Су-27 предстоит отработать удары по крылатым ракетам и стратегическим бомбардировщикам условного противника, а также «найти и отследить» его субмарины.

Российская сторона ранее неоднократно исключала возможность применения в Украине ядерного оружия. Позже, в сентябре, объявляя частичную мобилизацию, Путин заявил, что страна «также располагает различными средствами поражения», и пообещал, что при угрозе Москва использует все имеющиеся у нее средства. Позднее Путин заявил, что США «создали прецедент», применив ядерное оружие в Японии.

В начале октября глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале, что в Украине надо принимать более кардинальные меры, «вплоть до использования маломощного ядерного вооружения». В Кремле на это ответили, что главы регионов имеют право высказывать точку зрения насчет боевых действий, но должны исключать эмоции.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что любое применение ядерного оружия будет иметь серьезные последствия для России. В Пентагоне осуждают «бряцание ядерным оружием» со стороны Москвы, но пока не видят, чтобы хоть что-нибудь указывало, что та готова использовать его в Украине.