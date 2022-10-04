Командиры с «Азовстали» встретились с родными в Стамбуле

Освобожденные из российского плена пятеро командиров с «Азовстали» впервые за многие месяцы увиделись с семьями. Встречу удалось организовать при содействии турецкой стороны. Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак наградил военных орденом «Золотая звезда» с присуждением звания Героя Украины. 22 сентября Киев вернул из плена 215 человек. По словам Ермака, 200 украинских военных обменяли на пророссийского политика и олигарха Виктора Медведчука. #Украина #Турция #Анкара #Азовсталь #ГеройУкраины #встреча