ПОЛИТИКА
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Командиры с «Азовстали» встретились с родными в Стамбуле
Освобожденные из российского плена пятеро командиров с «Азовстали» впервые за многие месяцы увиделись с семьями. Встречу удалось организовать при содействии турецкой стороны. Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак наградил военных орденом «Золотая звезда» с присуждением звания Героя Украины. 22 сентября Киев вернул из плена 215 человек. По словам Ермака, 200 украинских военных обменяли на пророссийского политика и олигарха Виктора Медведчука. #Украина #Турция #Анкара #Азовсталь #ГеройУкраины #встреча
Командиры с «Азовстали» встретились с родными в Стамбуле / Others
4 октября 2022 г.
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