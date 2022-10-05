Перед конференцией премьер-министров земли потребовали от властей ФРГ увеличить финансирование. Премьер-министр Гессена Борис Рейн (ХДС), а также премьер-министр Саара Анке Релингер (СДПГ) обратились с призывом к федеральному правительству. Власти федеральных земель обеспокоены реализацией запланированного ограничения цен на газ. Они опасаются, что мера, которая обойдется стране в 200 миллиардов, приведет к сокращению финансовой помощи от правительства, пишет местное издание Zeitung «Aussiedlerbote».

Борис Рейн потребовал, чтобы власти Германии взяли на себя дополнительные финансовые обязательства в рамках финансирования федеральных земель. Помимо этого политик призвал правительство предоставить конкретные детали относительно запланированного ограничения цен на газ.

«Мы бы очень хотели услышать подробности «двойного удара», о котором объявило федеральное правительство», — пояснил Рейн. Ранее коалиция «светофора» объявила о введении потолка цен на газ.

На конференции канцлер ФРГ Олаф Шольц (СДПГ) заявил, что новое правительственное решение представляет собой «двойной удар». Это прямая отсылка к государственной помощи, о которой было объявлено во время пандемии COVID-19. Тогда канцлер заявил об «ударе». Сейчас федеральным землям известно лишь о стоимости запланированных мер, которые будут финансироваться из Государственного фонда стабилизации экономики. «Более подробной информации о потолке цен на электроэнергию и газ у нас нет», — сказал Рейн.

Политик вспомнил и про третий пакет помощи. Он добавил, что власти земель не знают, каким образом и за чей счет он будет реализован. Министр отметил, что правительство в любом случае должно продолжать оказывать финансовую помощь. Ограничение цен на газ не должно привести к тому, что «земли останутся в стороне», — подчеркнул Рейн.

Анке Релингер поддержала Рейна. «В нынешнем кризисе нам необходимо плечо, на которое можно было бы опереться», — пояснила она. По мнению министра, правительство ФРГ и власти всех земель намерены сделать ситуацию менее напряженной. Не должно быть так, «чтобы немцам пришлось впасть в отчаяние из-за роста стоимости энергоносителей», — заявила Релингер.

«Федеральное правительство сделало громкое заявление о 200 миллиардах евро», — отметила она. Тем не менее политик потребовала от властей ФРГ увеличить финансовую помощь. В частности для расширения местного общественного транспорта.

Ранее гендиректор нефтяной компании Shell Бен Ван Берден заявил, что европейские правительства должны повысить налоги для состоятельных людей, чтобы помочь уязвимым категориям населения справиться с высокими ценами на энергоресурсы. Более высокие налоги лучше, чем попытки регулирования цен на газ, отметил топ-менеджер в рамках энергетического форума в Лондоне.

По мнению Ван Бердена, стоимость электроэнергии в Европе и высокая волатильность на рынке грозят широкой социальной нестабильностью: подобные условия не подходят значительной части общества, уверен топ-менеджер. «Так или иначе, есть необходимость вмешательства государства. Вмешательства, которое выльется в поддержку беднейших, а это, вероятно, означает, что правительствам придется обложить налогами людей в этом зале, чтобы найти деньги», — заявил глава Shell.