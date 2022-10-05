Финансовое состояние богатейших российских бизнесменов с начала 2022 года по состоянию на 3 октября сократилось на $94,64 млрд, подсчитали Frank Media на основе данных Bloomberg Billionaires Index. Согласно данным от 1 сентября — их убытки составили $53,939 млрд с начала 2022 года. Таким образом, чуть более чем за месяц, с 1 сентября по 3 октября, состояние российских олигархов суммарно рухнуло на $40,7 млрд.

Многие российские компании скрыли информацию о владельцах и топ-менеджерах. Frank Media использовали данные, которые есть в системе Bloomberg.

Самым «обедневшим» в списке предпринимателей из России оказался председатель инвестгруппы «Ренова» и совладелец «Русала» Виктор Вексельберг: его состояние сократилось на $11,2 млрд, сейчас оно оценивается в $7,24 млрд, указывает Frank Media.

Список миллиардеров, которые оказались в «минусе», пополнил и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов — он потерял $9,78 млрд, теперь его состояние составляет $19,1 млрд. Состояние основателя инвесткомпании Volga Group Геннадия Тимченко уменьшилось на $9,66 млрд, достигнув цифры в $12,8 млрд.

Финансовое состояние председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина сократилось на $9,12 млрд и составило $18,9 млрд. У крупнейшего акционера горно-металлургического холдинга Evraz и акционера «Норильского никеля» Романа Абрамовича состояние сократилось почти наполовину — на $8,26 млрд до $9,74 млрд.

Однако трое российских участников рейтинга, по данным агентства, смогли увеличить свое состояние с начала 2022 года. Предприниматель Андрей Гурьев, бывший генеральный директор компании «ФосАгро», увеличил состояние на $1,58 млрд, до $9,48 млрд. Состояние генерального директора крупнейшего российского онлайн-магазина Wildberries Татьяны Бакальчук выросло на $198 млн, до $5,8 млрд. Партнер Алишера Усманова в инвесткомпании USM и владелец доли в холдинге AliExpress Андрей Скоч увеличил свое состояние на $172 млн, до $5,59 млрд.

Индекс миллиардеров Bloomberg — это рейтинг самых богатых людей мира, обновляющийся в режиме реального времени. В нем отражаются показатели личного благосостояния его участников, основанные на изменениях рынка и отчетности Bloomberg. Богатейшие люди, попавшие в этот индекс, в сумме потеряли $1,4 трлн с начала года. Это наибольшое падение с 1970 года. В топ-5 «обедневших» предпринимателей попали основатель и глава Binance Чанпэн Чжао, Марк Цукерберг, Джеф Безос, Илон Маск и Бернар Арно.