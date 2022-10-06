ПОЛИТИКА
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Турки построили дома для 500 сирийских семей
В провинции Идлиб турецкий Фонд по делам религии (TDV) построил лагерь для 500 сирийских семей, которые бежали от войны и преступлений режима Асада. На территории, помимо 500 модульных домов, оборудована мечеть, медпункт и колодец с питьевой водой. По данным ООН, за десять лет войны в Сирии убиты почти 307 тыс. мирных жителей — это 1,5% всего населения страны. 6,8 млн стали беженцами, еще 6,2 млн — внутренне перемещенными лицами. #Сирия #Идлиб #лагерь #беженцы
лагерь / Others
6 октября 2022 г.
Истории
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