После ухода производителей серверов (Dell, HP, Lenovo и других) из России из-за вторжения в Украину значительно вырос спрос на подержанное (бывшее в употреблении, затем отремонтированное) серверное оборудование, рассказали Forbes крупнейшие продавцы такого «железа».

В компании ServerMall продажи подержанного оборудования с марта по август 2022-го выросли в три раза год к году, а в сентябре — в четыре раза год к году, рассказал представитель компании. ServerMall продает серверы трех марок — HP, Dell и Lenovo. У компании ServerGate продажи в марте 2022-го выросли в два раза к марту 2021 года, до 72 млн рублей, отметил директор по развитию компании Алексей Чуденков. Он также рассказал, что летом 2022 года компания продала около 250 серверов, а летом 2021 года - вдвое больше. Чуденков отметил, что выручка осталась на том же уровне из-за роста закупочной цены оборудования, в том числе логистики, при этом «сама компания от этого больше зарабатывать не стала».

В марте 2022 года спрос вырос на все «железо», независимо от его состояния, подтвердил представитель ServerMall. «Бизнес осознал, что в любой момент «железо» может исчезнуть. В конце марта мы практически полностью распродали складские остатки, включая неликвидное оборудование — модели серверов HPE и Dell, которым было больше 10 лет», — рассказал он Forbes.

Восстановленное оборудование — это серверы, которые уже были в работе, как правило, в центрах обработки данных (ЦОД) в Европе и США, говорит представитель ServerMall. Компания покупает оборудование через литовский офис, уточнил он. По его словам, когда ЦОДы покупают новые серверы, предыдущее поколение они продают компаниям, специализирующимся на бывшем в употреблении «железе».

Еще в апреле 2022 года российские IT-компании начали испытывать трудности с покупкой серверов: по данным «Коммерсанта», невозможно было приобрести даже серверы на вторичном рынке, которые «разлетелись в начале марта, несмотря на заоблачные цены». В результате холдингу VK пришлось попросить Минцифры помочь в поиске вендора, готового продать компании «десятки тысяч серверов», писал TRT на русском.