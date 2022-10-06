ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Эрдоган, Алиев и Пашинян пожали друг другу руки
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел неформальные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Праге перед началом саммита Европейского политического сообщества. ЕПС собирает лидеров 27 членов ЕС и 17 других стран – Турции, Великобритании, Украины, Азербайджана, Албании, Армении, Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Косово, Северной Македонии, Норвегии, Швейцарии, Исландии, Лихтенштейна, Молдовы и Грузии. #Эрдоган #Пашинян #Алиев #переговоры
переговоры / Others
6 октября 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us