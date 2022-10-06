Эрдоган, Алиев и Пашинян пожали друг другу руки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел неформальные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Праге перед началом саммита Европейского политического сообщества. ЕПС собирает лидеров 27 членов ЕС и 17 других стран – Турции, Великобритании, Украины, Азербайджана, Албании, Армении, Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Косово, Северной Македонии, Норвегии, Швейцарии, Исландии, Лихтенштейна, Молдовы и Грузии. #Эрдоган #Пашинян #Алиев #переговоры