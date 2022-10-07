Происходящие в последний период процессы показывают, что Турция является ключевой страной для ЕС и всего европейского континента, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в рамках саммита Европейского политического сообщества в Праге.

«Турция незаменима в преодолении вызовов, стоящих перед ЕС, а также в переосмыслении роли сообщества на мировой арене», — сказал Эрдоган. При этом он отметил, что Европейское политическое сообщество не является альтернативой политике расширения ЕС. Глава государства подчеркнул, что участие Турции в данной платформе не нанесет урон процессу членства Анкары в Евросоюзе.

«Фундаментальное и основное ожидание Анкары состоит в том, что Европейское политическое сообщество укрепит наши отношения с ЕС и внесет свой вклад в процесс нашего членства в блоке», — пояснил он.

По словам президента, Анкара ожидает, что ЕС будет развивать связи с Турцией на основе перспективы ее присоединения к сообществу и не будет идти на поводу у интересов и амбиций некоторых стран.

Эрдоган также коснулся кипрской проблемы и напряженности в отношениях между Анкарой и Афинами. Он подчеркнул, что единственным ключом к урегулированию на Кипре является признание международного равноправного статуса Турецкой Республики Северного Кипра. «Турция не претендует на территорию или суверенитет какой-либо страны. Мы лишь ведем борьбу за защиту интересов нашей страны и турок-киприотов», — сказал Эрдоган.

«Многие страны на саммите в Праге ожидали от Турции шагов по улучшению отношений с Грецией. Но сейчас нам не о чем говорить с ней», — отметил он. По его словам, Турция ожидает, что ЕС пригласит Грецию к двустороннему диалогу вместо того, чтобы поддерживать ее незаконные инициативы под предлогом солидарности сообщества.

При этом он подчеркнул, что Турция готова дать адекватный ответ не только Греции, но и любой стране, угрожающей ее безопасности. «Пусть это слышит не только Греция. «Мы можем прийти внезапно однажды ночью», независимо от того, какая страна нападет на нас. Они должны знать об этом», — предупредил президент.

Реджеп Тайип Эрдоган также прокомментировал итоги состоявшейся в рамках саммита встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Он указал, что она прошла в «дружелюбной атмосфере»: «На встрече с Пашиняном обсуждались некоторые требования. Наши министры иностранных дел и спецпредставители встретятся, и мы предпримем шаги в соответствии с результатом».

По его словам, Турция не выдвигает предварительных условий для нормализации отношений с Ереваном. «Как только Армения заключит мирное соглашение с Азербайджаном, с нами у нее не будет никаких проблем. Анкара стремится к скорейшему потеплению отношений между Турцией, Азербайджаном и Арменией и урегулированию разногласий между сторонами», — указал Эрдоган и выразил надежду, что Турция и Армения могут добиться полной нормализации отношений на основе принципа добрососедства в регионе.

Реджеп Тайип Эрдоган также сообщил, что 7 октября проведет очередной телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, в ходе которого планируется обсудить поставки зерна и удобрений, а также обмен пленными. Президент указал, что российские удобрения могут поставлять через Турцию, и подчеркнул — продолжение поставок зерна «служит интересам народа Украины, Европы и всего мира».

Президент Турции напомнил, что черноморский зерновой коридор, обмен пленными между Россией и Украиной, — это свидетельство дипломатических успехов Турции, достигнутых, несмотря на все трудности. «Несмотря на все неприемлемые события, происходящие на поле боя, мы по-прежнему считаем, что нам необходимо приложить огромные усилия, чтобы раз и навсегда покончить с конфликтом. Поскольку мы считаем, что самый худший мир всегда будет намного лучше, чем война», — добавил президент.

Эрдоган также остановился на проблеме сирийского урегулирования и подчеркнул, что север страны должен быть очищен от террористических организаций. Президент Турции указал, что на данный момент о его встрече с Башаром Асадом не может быть и речи, но все-таки он не исключил возможности такой встречи в будущем «в нужное время».

Что касается заявки Швеции на вступление в НАТО, то Эрдоган отметил, что позиция Анкары по этому вопросу по-прежнему остается негативной из-за связей скандинавской страны с террористическими организациями, угрожающими безопасности Турции. «Пока в Швеции будут проходить марши террористических организаций и террористы будут присутствовать в ее парламенте, наше отношение к Швеции не будет позитивным», — заключил президент.