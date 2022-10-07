Мобилизация, проводимая в России в связи с войной в Украине, — причина значительного роста цен на недвижимость в странах, куда россияне могут въехать без санкционных запретов.

Это можно наблюдать в соседних странах, таких как Грузия, Казахстан и Армения, а также в Сербии, куда уехало большое количество россиян, которые потенциально могли получить повестку. Они бегут из России в одиночку или со своими семьями, что подтверждается данными почти со всех пограничных переходов. Те, кто покидает страну, используют весь свой бюджет на покупку или аренду квартир, по крайней мере, согласно информации, опубликованной в СМИ.

Сколько предлагают российские беженцы?

Российские беженцы предлагают от 500 до 1 000 евро за аренду квартир в Белграде, рыночная цена которых была бы как минимум на 20-30% ниже. Если средние цены на аренду квартир площадью 50 квадратных метров в Белграде до вторжения России в Украину составляли от 300 до 400 евро, то сейчас поисковые системы на самых популярных сайтах недвижимости показывают цены от 450 до 500 евро. В центральном или околоцентральном районе города редко можно найти лучше оборудованную квартиру менее чем за 450 евро.

Россияне снимают квартиры на более длительный срок. Элитные квартиры в элитных белградских районах, таких как Дорчол, Врачар или в районе набережной, также вызывают интерес к покупке у тех, у кого бюджет побольше. Они готовы заплатить за покупку от 100 000 до 200 000 евро. Это большая проблема для всех граждан Сербии, которые приезжают со всей страны в столицу на работу или учебу. Россияне провоцируют рост цен, за которым они сами не могут угнаться. Представители нескольких агентств недвижимости сообщили сербским СМИ, что спрос на квартиры в Белграде со стороны российских граждан начался в мае этого года и достиг своего максимума в последние два месяца.

Сколько стоит квадратный метр в новостройке в Сербии?

Средняя цена квадратного метра в новостройках Сербии в первой половине 2022 года составила 200 989 динаров или 1 713 евро. В то время как в столице Белграде средняя цена составляет 290 275 динаров или 2 474 евро. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 14,8%. Данные Государственного статистического управления Сербии, опубликованные около двух недель назад, вероятно, значительно изменятся, когда в них будут включены цены за сентябрь, когда была объявлена мобилизация.

Россияне лидируют по показателю «количество ночевок»

Общее число россиян, бежавших в Сербию, неизвестно. Мировые агентства располагают данными о примерно 50 000 россиян, выехавших в Сербию с начала войны в Украине, в основном это — представители сектора информационных технологий. А в данных Государственного статистического управления Сербии россияне занимают первое место по количеству ночевок в период с января по июнь 2022 года.

Аналогичная ситуация с недвижимостью в Грузии

Ситуация в Грузии мало чем отличается от ситуации в Сербии. И там беженцы из России во многом формируют рыночные цены. По данным местных СМИ, аренда недвижимости в Тбилиси за один месяц выросла на 20% и на 48% выше, чем в предыдущем году.

На сайте недвижимости myhome.ge в последнюю неделю февраля и первую неделю марта зарегистрировано на 68 000 больше пользователей из России, Украины и Беларуси. Цены на аренду квартир в некоторых районах Тбилиси даже удвоились, а россияне откладывают по 1 000 евро в месяц на аренду роскошных апартаментов.

Повышение спроса и цен в Казахстане и Армении

Sutochno.ru — это русская версия Airbnb. Цены на недвижимость в России и близлежащих странах указаны в рублях. В сентябре на этом сайте было зарегистрировано в 11 раз больше спроса на квартиры в Астане, в 8 раз больше в Тбилиси и в три раза больше в Ереване. Средняя цена аренды квартир в Астане составляет 38 евро в сутки, а в Ереване — 65 евро в сутки. В Казахстане самый высокий спрос на квартиры и самый высокий рост цен произошел в городах Уральск, Актобе, Костанай, Петропавловск и Павлодар.