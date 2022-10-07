Российские компании начали проводить трансграничные сделки с использованием криптовалюты, несмотря на то, что регулирование этой сферы может заработать только в 2023 году, рассказал директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, сообщают «Известия». По словам представителя ведомства, пока такие расчеты проводятся в ограниченном объеме.

Поскольку на фоне санкций количество платежей в евро, долларе США и других международных валютах снизилось до минимального уровня, российские компании начали активно использовать цифровые платежные инструменты, включая криптовалюты, рассказал изданию глава совета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по промышленно-финансовой и инвестполитике Владимир Гамза.

По его словам, в основном цифровые валюты сейчас используются для расчетов с «недружественными странами», в первую очередь это делается при поставках российских экспортных товаров и импорте комплектующих материалов для производственной сферы. Также криптовалюты используются при оплате импорта товаров народного потребления. На фоне санкций объем трансграничных сделок с криптовалютами мог вырасти в несколько раз, полагает Гамза.

Между тем, законодательная база по регулированию подобных расчетов еще не сформирована. Законопроект еще только будет внесен в Госдуму течение месяца, ожидает председатель комитета по финрынку нижней палаты парламента Анатолий Аксаков. По его словам, его примут до конца года. Также обсуждается вариант использования Мосбиржи или СПБ Биржи как сервисных центров для таких сделок, а требования к биржам определят ЦБ или правительство.

Эксперты оценивают, что наилучшие перспективы при бизнес-расчетах будут у так называемых стейблкойнов — криптомонет, которые привязаны к фиатным (классическим) валютам, как правило, по курсу 1:1. Однако некоторые перспективы имеются и у популряных биткоина и эфира. Наиболее популярными странами, где криптоактивы могут быть использованы для расчетов, эксперты называют Казахстан, Грузию, ОАЭ, Турцию и Израиль. Однако перспективы широкого использования криптовалют российским бизнесом остаются пока непонятными, так как Европа вводит санкции в рамках восьмого пакета против всех владельцев криптокошельков с российским паспортом.

Первый список недружественных стран появился в мае 2021 года, он подразумевает «недружественные действия» в отношении российских дипломатических и консульских работников. Долгое время перечень состоял всего из двух позиций — США (установленный лимит 0 человек) и Чехия (19). 22 июля в него добавили еще пять стран: Грецию (34), Данию (20), Словакию (16), а также Словению и Хорватию, которым решили запретить нанимать сотрудников в России.

24 июля 2022-го правительство расширило второй список недружественных стран — значительно более массовый. Он появился в марте 2022-го в ответ на санкции и предполагает возможность расплачиваться по обязательствам перед кредиторами из этих стран в рублях. В этот список входят почти 50 стран, включая все страны из первого перечня, а также Украину, Канаду, Японию, Микронезию и Великобританию вместе с островами Гернси, Джерси, Мэн и Ангилья, Гибралтаром и Британскими Виргинскими островами.