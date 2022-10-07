Билеты на востребованные за последние две недели зарубежные и приграничные направления подешевели до уровня месячной давности. Срочный вылет в Стамбул или Дубай, который после объявления частичной мобилизации стоил 600–700 тысяч рублей, сейчас обойдется в 20 тысяч рублей и 40 тысяч рублей соответственно, пишет «Коммерсант».

На отдельных рейсах спрос упал от полутора до двух раз, глубина бронирования вернулась к обычному уровню от недели до месяца. Перелет в Ереван, который стоил 19 тысяч рублей за сутки и 14 тысяч рублей за неделю, сейчас обойдется в 11–14 тысяч рублей и 10–12 тысяч рублей соответственно, на пике спроса цены на билеты в столицу Армении достигали 200 тысяч рублей.

Билеты в Стамбул, стоившие 45 тысяч рублей и 34 тысячи рублей за сутки и за неделю, сейчас стоят 19–25 тысяч рублей и 18–22 тысячи рублей. В Астану сейчас билеты стоят 22–24 тысячи рублей, через неделю они подешевеют до 17–19 тысяч рублей.

Вернулись к обычным значениям цены на билеты в «приграничные» города — Мурманск, Орск, Омск и Челябинск, через которые россияне добирались в Норвегию, Казахстан и Монголию. Билеты на эти направления на пике раскупались по 20–25 тысяч рублей, сейчас они стоят 3–5 тысяч рублей.

Взлет цен был продиктован дефицитом самолетов и свободных мест в продаже, утверждает издание со ссылкой на источник в авиакомпании. Билеты за рубеж активно раскупались и до объявления частичной мобилизации. Падение спроса началось с прошлой недели.

В сфере туризма с даты объявления частичной мобилизации и до начала октября выросло число запросов на бронирование билетов и чартерных самолетов для «компаний, которые увозили штат полным мужским составом», пишет газета со ссылкой на неназванного собеседника. Наиболее востребованными направлениями стали Казахстан, Узбекистан, Турция и особенно Армения. Речь идет о сотрудниках компаний IT-сектора, не попавших в реестр Минцифры, фарминдустрии и других.

Как сообщал Forbes со ссылкой на собеседника, знакомого с оценками Кремля, с начала частичной мобилизации, которую президент России Владимир Путин объявил 21 сентября, из России уехали почти 1 миллион человек. Другой собеседник издания в администрации президента уточнил, что речь идет о 600-700 тысячах россиян, которые покинули страну. Он подчеркнул, что подсчитать, какое количество уехавших покидают страну с туристическими целями, не представляется возможным. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал такую оценку числа уехавших «похожей на утку», однако Москва официально до сих пор так не публиковала статистику по выехавшим из России после 21 сентября.

После объявления в стране частичной мобилизации очереди из граждан, желающих покинуть Россию, наблюдались на границах с Казахстаном, Грузией, Финляндией и другими странами. Наибольшие пробки появились на пропускном пункте «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе, а также на пограничных переходах на российско-казахстанской границе.