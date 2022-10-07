Компетентные органы государства — члены Европейского союза (ЕС) — могут выдать разрешение на разморозку денежных средств или активов, принадлежащих Национальному расчетному депозитарию (НРД), следует из публикации о восьмом пакете санкций в отношении России в официальном журнале ЕС.

ЕС также считает возможным «предоставление средств и экономических ресурсов» российскому центральному депозитарию на условиях, «которые компетентные органы сочтут целесообразными». Предоставление средств и активов возможно, только если целью служит завершение операций, контрактов и других соглашений, заключенных с НРД до 3 июня текущего года, подчеркивает Еврокомиссия. Иностранным контрагентам необходимо провести все операции с российским центральным депозитарием до 7 января 2023 года.

Кроме того, из-под санкций разрешается выводить активы, связанные с ПАО «КАМАЗ» (юридическое лицо 91 в санкционном списке ЕС). В качестве обоснования для принятия подобного решения указывается «необходимость сворачивания к 31 декабря 2022 года совместных предприятий или сходных форм организации деловой активности, которые были учреждены до 16 марта 2022 года».

«Государство-член [Евросоюза] должно информировать другие государства-члены и комиссию о любом разрешении, предоставленном в соответствии с настоящим пунктом, в течение двух недель с момента получения разрешения», — говорится в публикации.

НРД — крупнейший в России депозитарий ценных бумаг. Заморозка произошла весной, когда инвесторы перестали получать выплаты по ценным бумагам. «Замороженными» оказались и активы «недружественных» нерезидентов, которые не могут вывести свои деньги из России. По данным ЦБ, у 5 миллионов инвесторов заблокировано иностранных акций на 320 млрд рублей, всего же «замороженные» активы россиян и российских компаний оцениваются в 6 трлн рублей. В августе НРД подал иск в Люксембургский суд Европейского союза с иском об отмене санкционных ограничений. Цель иска — доказать неправомерность и необоснованность включения НРД в санкционные списки ЕС, в результате которого пострадали российские и иностранные инвесторы, отметили в НРД.