Немецкая авиакомпания аннулировала 30 тыс. билетов из-за забастовки пилотов

Пилоты и другие сотрудники немецкой авиакомпании Eurowings, дочерней холдинга Lufthansa Group, объявили забастовку с требованием сократить нагрузку и увеличить количество дней ежегодного отпуска. Из-за однодневной акции протеста в нескольких городах Германии отменили более 200 рейсов, из-за чего были аннулированы более 30 тыс. билетов. #Германия #пилоты #забастовка