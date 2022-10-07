ПОЛИТИКА
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Немецкая авиакомпания аннулировала 30 тыс. билетов из-за забастовки пилотов
Пилоты и другие сотрудники немецкой авиакомпании Eurowings, дочерней холдинга Lufthansa Group, объявили забастовку с требованием сократить нагрузку и увеличить количество дней ежегодного отпуска. Из-за однодневной акции протеста в нескольких городах Германии отменили более 200 рейсов, из-за чего были аннулированы более 30 тыс. билетов. #Германия #пилоты #забастовка
страйк / Others
7 октября 2022 г.
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