Жители многих городов Украины проснулись в понедельник от звуков мощных взрывов. Российскими ракетами был обстрелян центр Киева, сообщили украинские СМИ и мэр города Виталий Кличко. По словам Кличко, несколько взрывов произошло в Шевченковском районе. Позднее он рассказал про удары в Соломенском районе. Одна из ракет упала в районе памятника Михаилу Грушевскому, из-за чего загорелись проезжавшие мимо автомобили.

Мэр попросил жителей города оставаться в укрытиях, а остальных — по возможности не приезжать в столицу 10 октября. Издание «Инсайдер UA» сообщает, что среди мирных жителей есть жертвы, на дороге горят автомобили. Взрывы попали в прямой эфир утренней программы «Би-Би-Си».

Движение поездов на красной ветке метро Киева остановлено. Все станции будут работать как укрытия, сообщили в городской администрации.

«Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадание ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными», — написал президент Украины Владимир Зеленский.

По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по Киеву ракет упала на улице Владимирской, где расположен офис СБУ, неподалеку находится офис Зеленского. В результате обстрелов в Киеве повреждены несколько объектов критической инфраструктуры, сообщил позже Кличко: «Несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры города. Есть пострадавшие. Все службы на местах, работают».

Последний раз Киев подвергался ракетному обстрелу в конце июня. Тогда по городу было выпущено 14 ракет.

Также утром 10 октября обстреляны Запорожье, Хмельницкий, Житомир, Львов и Днепр. Главы украинских регионов сообщают о перебоях со светом и водоснабжением. Все украинские школы перешли на онлайн-обучение.

В 9:24 мэр Николаева Виталий Ким написал о второй волне запусков ракет по Украине из Астрахани. Около 10:00 он сообщил о третьей волне (47 ракет) и о запуске дронов-камикадзе из Беларуси.

Обстрелы Киева произошли через двое суток после взрыва Крымского моста, в результате которого погибли пять человек, обрушились два пролета автомобильного полотна и загорелись цистерны на железнодорожной части. 8 октября движение по мосту останавливали. Сейчас поезда по Крымскому мосту снова ходят, а автомобильное движение восстановлено на двух полосах из четырех для легковых машин. Вечером 9 октября Владимир Путин назвал атаку на Крымский мост терактом против критически важной гражданской инфраструктуры. Его заказчиками и исполнителями он назвал украинские спецслужбы.