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Киев атаковали ракетами: не менее 8 человек погибли
Утром 10 октября по столице Украины нанесли несколько ракетных ударов, в результате которых погибли по меньшей мере 8 человек, еще 24 госпитализированы. Взрывы произошли в центре Киева в людных местах неподалеку от исторических памятников. Генштаб сообщает, что только 10 октября Россия выпустила по украинским городам не менее 75 ракет. #Украина #Киев #ракеты #ракетныйудар #война #ракетнаяатака
Киев атаковали ракетами: не менее 8 человек погибли / Others
10 октября 2022 г.
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