Киев атаковали ракетами: не менее 8 человек погибли

Утром 10 октября по столице Украины нанесли несколько ракетных ударов, в результате которых погибли по меньшей мере 8 человек, еще 24 госпитализированы. Взрывы произошли в центре Киева в людных местах неподалеку от исторических памятников. Генштаб сообщает, что только 10 октября Россия выпустила по украинским городам не менее 75 ракет. #Украина #Киев #ракеты #ракетныйудар #война #ракетнаяатака