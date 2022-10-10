Глава МВД Германии Нэнси Фезер в скором времени уволит президента Федерального управления информационной безопасности (BSI) Арне Шёнбома из-за подозрений в связях со спецслужбами России, пишут Handelsblatt, Spiegel и Bild со ссылкой на правительственные источники.

В эфире программы ZDF Magazin Royale было сказано о связях со спецслужбами России организации «Совет по кибербезопасности Германии» (Шёнбом был ее соучредителем и возглавлял до 2016 года). В число членов совета входят китайский производитель электроники Huawei, немецкие энергетические компании Eon, EnBW и Vatenfall, а также министерство здравоохранения ФРГ и полицейский профсоюз.

Организация подверглась критике из-за членства в ней компании по кибербезопасности Protelion (до конца марта она называлась Infotecs GmbH). Компания является «дочкой» российской компании по кибербезопасности Infotecs, которую, по данным исследовательской сети Policy Network Analytics, основал экс-сотрудник КГБ.

В пресс-релизах компании Infotecs ее основателем указан генеральный директор Андрей Чапчаев, который до 1991 года работал в научно-исследовательском подразделении КГБ. Protelion вступила в совет в 2020 году — уже после того, как ее покинул Шёнбом.

Der Spiegel обратился в МВД с просьбой подтвердить информацию об увольнении Шёнбома. В ведомстве заявили, что «изучают факты» и «рассматривают все варианты».

По данным Handelsblatt, МВД отменит запланированную на четверг совместную пресс-конференцию Фезер и Шёнбома, на которой должен был быть представлен отчет BSI.

В мае 2022 года бюджетный комитет Бундестага из-за связей с Россией лишил части финансовых привилегий бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

Сотрудникам его бюро больше не платят зарплату из федеральных средств. При этом у Шредера осталось право на личную охрану и ежемесячная пенсия, которую получают все бывшие главы правительства Германии. Защита экс-канцлера считает, что это решение было незаконным в демократическом правовом государстве.