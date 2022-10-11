Сторонники РПК собрались перед зданием Совета Европы

Сторонники запрещенной РПК провели демонстрацию перед зданием Совета Европы в Страсбурге, развернув транспаранты с надписью «Свободу Оджалану». Главарь группировки с 1999 года отбывает пожизненное заключение в тюрьме на острове Имралы. РПК признана террористической организацией в США, Европе и Турции. Анкара является членом Совета Европы. Турецкая делегация прибыла в Страсбург для недельных рабочих встреч. #Страсбург #Советевропы #РПК