ПОЛИТИКА
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Сторонники РПК собрались перед зданием Совета Европы
Сторонники запрещенной РПК провели демонстрацию перед зданием Совета Европы в Страсбурге, развернув транспаранты с надписью «Свободу Оджалану». Главарь группировки с 1999 года отбывает пожизненное заключение в тюрьме на острове Имралы. РПК признана террористической организацией в США, Европе и Турции. Анкара является членом Совета Европы. Турецкая делегация прибыла в Страсбург для недельных рабочих встреч. #Страсбург #Советевропы #РПК
РПК / Others
11 октября 2022 г.
Истории
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