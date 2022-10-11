ПОЛИТИКА
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Учитель из Миннесоты вырастил тыкву весом 1161 кг
41-летний учитель садоводства из Миннесоты Трэвис Джинджер установил новый рекорд США — вырастил самую тяжелую тыкву. Вес гигантского плода — 1161 кг. Ей не хватило всего 64 кг, чтобы побить мировой рекорд тыквы-монстра, который принадлежит итальянскому фермеру Стефано Кутрупи. Согласно Книге рекордов Гиннесса, в 2021 году он вырастил плод весом 1225 кг. #Миннесота #тыква #КнигаГиннесса
тыква / Others
11 октября 2022 г.
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