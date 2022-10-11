Россияне старше 12 лет стали больше времени проводить в мессенджерах после начала частичной мобилизации, объявленной 21 сентября, следует из данных исследовательской компании Mediascope, которые проанализировали «Ведомости». Среднесуточное время потребления соцсетей возросло на 8%, до 61 минуты.

Больше всего прибавил Telegram: показатель вырос на 28% по сравнению с февралем и составил 36 минут в сутки. Лидером остается TikTok — россияне проводили в нем каждый день в среднем 71 минуту, что на 11% меньше, чем в феврале.

Показатели «ВКонтакте» и «Одноклассников» изменились незначительно: на 2% выросли и на 9% упали соответственно. Наибольшее падение продемонстрировали продукты Meta: в сентябре в Instagram пользователи проводили на 60% меньше времени, чем в феврале, в Facebook — на 53% меньше.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков считает, что соцсети Meta продолжат терять аудиторию, поскольку используемые большинством россиян бесплатные VPN-сервисы расходуют много трафика и быстро разряжают батарею телефона. Директор Института исследований интернета Карен Казарян не согласен: в Instagram все равно останется ядро аудитории — образованные жители столицы и других крупных российских городов.

Сентябрьский рост среднесуточного времени потребления соцсетей сопоставим с концом февраля, когда началось вторжение России в Украину. Тогда выросший на 9% показатель держался на повышенном уровне до середины марта. Эксперты считают, что рост времени в соцсетях вызван интересом к новостям и потребностью в общении.

«Во время любых громких событий в стране и мире люди начинают активно потреблять новостной контент, в том числе в соцсетях: чтобы принять важные решения, им нужно разобраться в том, что происходит вокруг», — объясняет Зыков. Социальный психолог Алексей Рощин отмечает и объединяющую функцию соцсетей, которые удовлетворяют возросшую потребность людей в общении, поддержке и поиске единомышленников.