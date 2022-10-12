Получатели средств российского бюджета за рубежом перейдут на финансирование по новой схеме. Средства будут переводиться на счета в иностранных банках через рублевые корсчета в российских банках. По возможности планируется использовать и средства в «дружественных» иностранных валютах, пишет РБК со ссылкой на материалы к проекту федерального бюджета на будущий год.

В 2023 году Федеральное казначейство будет перечислять бюджетные средства (в том числе в иностранной валюте) с единого казначейского счета на счета зарубежных аппаратов или представительств, открытые в зарубежных банках. Использоваться будут корреспондентские счета кредитных организаций — нерезидентов в российских банках в рублях. В материалах к проекту бюджета это объясняется необходимостью переводить бюджетные деньги за границу посольствам, консульствам, торгпредствам и другим российским представительствам «в условиях недружественных действий иностранных государств».

Валюту перевода будет определять орган исполнительной власти, исполняющий соответствующую часть федерального бюджета, сказали в казначействе. Закупки в интересах загранучреждений планируется проводить в рублях на территории России и в странах, где возможны расчеты в рублях, сообщили в департаменте информации и печати МИДа. Во всех остальных случаях расходы, связанные с обеспечением деятельности представительств МИД России за рубежом, будут производиться в иностранной валюте.

Традиционно счета казначейства в иностранной валюте обслуживали Сбербанк и ВТБ, казначейство рассматривается американскими властями как часть Минфина. Сбербанк и ВТБ попали в американский санкционный список SDN. Поэтому в проекте бюджета на 2023 год правительство предусмотрело возможность работы с валютными счетами казначейства для других кредитных организаций по решению властей. После введения санкций в отношении «Сбера», ВТБ и других крупных российских банков, а также прекращения работы за рубежом российских карт платежных систем Visa и Mastercard перевод денег из России за рубеж стал сложной процедурой.

Источник в заграничном представительстве одного из государственных СМИ рассказал, что сейчас зарплаты и средства на расходы корпункта приходят на рублевые карты не находящегося под блокирующими санкциями российского банка, которые работают на китайской платежной системе UnionPay. Снять деньги с них можно в двух-трех банках, с лимитом на ежедневное снятие наличных, а оплачивать корпоративные и личные счета приходится «вручную» — например, на почте.

Проект бюджета предусматривает в 2023 году выделение почти 123,2 млрд рублей по госпрограмме «Внешнеполитическая деятельность». Это примерно на 5% меньше по сравнению с суммой, заложенной в бюджете на 2022 год. В проекте бюджета отдельно не проходят ассигнования, которые предполагается потратить за рубежом в рублях или в иностранной валюте.