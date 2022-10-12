С 11 октября в университетах Yeditepe Üniversitesi и Istanbul Üniversitesi проходят лекции, мастер-классы, семинары с участием приглашенных российских и турецких писателей и переводчиков.

Среди гостей: Алексей Варламов, Евгений Водолазкин, Павел Басинский, Арина Обух, Екатерина Барбаняга, Анна Эспарса, Лилия Газизова, Евгений Резниченко Атаол Бехрамоглу, Угур Бюке, Хуля Арслан, Эмине Инаныр, Тюркан Олджай, Сердар Арыкан, Сабри Гюрсес, Гюнай Четао, Юлва Мухурчиши.

Так, Евгений Водолазкин — писатель, доктор филологии и специалист по древнерусской литературе — считается одним из самых талантливых современных российских писателей. Он стал известен в 2010 году после книги «Соловьев и Ларионов». Но как большого писателя его начали воспринимать три года спустя, когда роман-житие «Лавр» о древнерусском травнике Арсении получил массу литературных премий, в том числе сразу две ключевые российские награды – «Большую книгу» и «Ясную Поляну». Роман вошел в топ-10 главных книг о Боге по версии газеты The Guardian, его перевели на 23 языка.

Павел Басинский — знаток творчества Льва Толстого, он написал не одну работу, разобрал и проанализировал множество произведений. Недавно у Басинского вышла новая книга «Подлинная история Анны Карениной», где автор разбирает все тонкости этого романа. Скоро книга Павла Басинского будет опубликована и на турецком языке.

Заключительный день — 14 октября. В этот день в Istanbul Üniversitesi состоятся семинары «Русская современная литература II «Литература между реальностью и вымыслом»», «Русская современная литература III «Новое поколение — новое размышление»», «Русская литература и издатели», лекция «Школа молодого переводчика» Угура Бюке и Гюнай Четао.