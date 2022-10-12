Эрдоган: Турция готова к активному сотрудничеству с Казахстаном

Турция уверена в успехе реформ, проводимых в Казахстане под руководством Касым-Жомарта Токаева, и готова к посильной поддержке братской страны, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 4-м заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Казахстан-Турция. Президент Казахстана наградил Реджепа Тайипа Эрдогана Орденом «Достык» (Дружбы) I степени. Также главы стран подписали 6 меморандумов и соглашений. #Турция #Казахстан #встреча #сотрудничество #Достык