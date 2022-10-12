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Эрдоган: Турция готова к активному сотрудничеству с Казахстаном
Турция уверена в успехе реформ, проводимых в Казахстане под руководством Касым-Жомарта Токаева, и готова к посильной поддержке братской страны, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 4-м заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Казахстан-Турция. Президент Казахстана наградил Реджепа Тайипа Эрдогана Орденом «Достык» (Дружбы) I степени. Также главы стран подписали 6 меморандумов и соглашений. #Турция #Казахстан #встреча #сотрудничество #Достык
Эрдоган: Турция готова к активному сотрудничеству с Казахстаном / Others
12 октября 2022 г.
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