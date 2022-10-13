Турция выступает за справедливое завершение российско-украинской войны и верит в наличие дипломатических рычагов урегулирования вопреки всем сложностям на местах, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на VI Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в четверг в Астане.

Он призвал продолжить диалог с тем, чтобы «достичь незамедлительного прекращения кровопролития» в Украине.

«Все мы — на региональном и глобальном уровнях ощущаем последствия кризиса в Украине. Я много раз говорил, что справедливый мир может быть достигнут лишь путем дипломатии. В войне не будет победителей, а у справедливого мира нет проигравших», — отметил Эрдоган.

Вместе с тем, совместные усилия Анкары, ООН и сторон конфликта по достижению «зернового соглашения» в Стамбуле, направленные на устранение негативных последствий войны, получили признание во всем мире, констатировал он.

«Стамбульское соглашение по поставкам украинского зерна через Черное море и состоявшийся в прошлом месяце обмен пленными являются очередными успехами. Наша цель — продолжить позитивную тенденцию, несмотря на трудности, и добиться скорейшего прекращения кровопролития», — отметил президент.

По словам Эрдогана, человечество сегодня переживает сложный период изменений баланса сил на мировой арене, что требует реформирования ООН. «Турция уже долгое время заявляет, что «мир больше пяти [постоянных членов СБ ООН]», привлекая внимание к значимости реформ Всемирной организации. Жители всех стран мира разделяют общую судьбу. Пандемия вновь подтвердила этот факт», — указал президент Турции.

Глобальная архитектура безопасности должна формироваться на новом восприятии, основанном на большей справедливости и представленности стран и регионов, отметил Эрдоган: «И проблемы должны восприниматься в качестве общих вызовов, и решения необходимо вырабатывать сообща».

Президент Турции привлек внимание и к вызовам в сфере безопасности, подчеркнув значимость борьбы с любыми попытками поддержки террористических организаций. Эрдоган подчеркнул, что делать различия между преступными организациями недопустимо.

Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления отдельно остановился на ситуации в Афганистане и призвал мировое сообщество «не оставлять афганский народ наедине с проблемами». Он отметил, что Анкара оказывает посильную помощь афганцам.

«Современная Турция — мировой лидер по объемам выделяемой гуманитарной помощи к ВВП», — констатировал Эрдоган и отметил, что этот показатель уже достиг $5,6 млрд. Кроме того, он напомнил, что Турция уже приняла более 4 миллионов беженцев и мигрантов.

Эрдоган остановился также на теме экономического взаимодействия государств региона. «Анкара выступает за развитие транспортных коридоров, формирование современного Шелкового Пути, соединяющего Азию с Европой», — заключил президент Турции.