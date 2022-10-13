Спрос на услуги репетиторов для изучения турецкого языка в России с 1 января по 11 октября 2022 года вырос в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на репетиторов по китайскому вырос в 1,8 раз, пишет ТАСС со ссылкой на данные российского маркетплейса услуг «Профи».

«В компании изучили спрос на услуги репетиторов по иностранным языкам с 1 января по 11 октября 2022 года и сравнили с данными за аналогичный период прошлого года. Выяснилось, что россияне в два раза чаще стали обращаться к услугам репетиторов по турецкому языку (рост +100%) и в 1,8 раз чаще — по китайскому (рост +79%)», — сообщили в «Профи».

Первое место в списке самых востребованных к изучению языков по-прежнему занимает английский — спрос на него вырос на 2% в сравнении с прошлым годом, отметили в компании. За ним следуют немецкий и французский — на них спрос остался без изменений. На четвертом месте китайский язык, на пятом — испанский с ростом 9%.

При этом, как отмечают эксперты, анализируя статистику языковой школы Skyeng, запрос на турецкий язык сейчас выше, чем на китайский. Последний же остается нишевым ввиду своей сложности и меньшей практичности по сравнению с английским языком, считает вице-президент по развитию Novakid Камиль Шарипов: «Поэтому вряд ли в среднесрочной перспективе мы увидим сильный сдвиг в сторону китайского».

Шестое место в списке лидеров занял корейский язык с ростом спроса на 46%, отметили в «Профи». В десятку языков также вошли итальянский (+0%), турецкий, японский (+0%) и арабский (+41%).