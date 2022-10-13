Шторм «Джулия» стал причиной смерти по меньшей мере 30 человек

По меньшей мере 30 человек погибли в результате наводнений и оползней, вызванных штормом «Джулия». Атлантический циклон обрушился на страны Центральной Америки 9 октября. Количество пострадавших от шторма исчисляется десятками тысяч. #Шторм #ураган #циклон #Джулия #наводнение #оползни #Мексика #Сальвадор #Никарагуа #Гватемала #Гондурас #Венесуэла