ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Россия предлагает построить в Турции газопровод для экспорта в Европу
Газовый хаб в Турции мог бы стать площадкой для образования рыночной цены на «голубое топливо», заявил президент России Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой в Астане. Реджеп Тайип Эрдоган со своей стороны выступил за сохранение и углубление Стамбульского зернового соглашения, заключенного летом 2022. #Турция #Россия #Эрдоган #Путин #газовыйхаб #Аккую #переговоры #СВМДА
Россия предлагает построить в Турции газопровод для экспорта в Европу / Others
14 октября 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us