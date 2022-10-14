Россия предлагает построить в Турции газопровод для экспорта в Европу

Газовый хаб в Турции мог бы стать площадкой для образования рыночной цены на «голубое топливо», заявил президент России Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой в Астане. Реджеп Тайип Эрдоган со своей стороны выступил за сохранение и углубление Стамбульского зернового соглашения, заключенного летом 2022. #Турция #Россия #Эрдоган #Путин #газовыйхаб #Аккую #переговоры #СВМДА